Yozgat'tan Alaca'ya ziyaret

Ziyarette konuşan Alaca Belediye Başkanı Şaltu, ilçenin Çorum’a ve Yozgat’a 52 kilometre uzaklıkta ve her daim yan yana olduklarını belirterek “Birlikte aynı toprakların aynı düşüncenin insanlarıyız” dedi. Hedefin bir olduğunu en iyi şekilde ülkeye hizmet etmek için çabaladıklarını anlatan Şaltu, bu konuda gayret ve desteklerinizden dolayı AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.

Milletvekili Yusuf Başer da “Alaca bizim de memleketimiz sınır olsa da hedefimiz ve gayemiz bir, gönül belediyeciliğini ve hizmetlerinizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üzerimize düşen her türlü vazifede yanınızdayız, destekçiniziz” dedi.(Haber Merkezi)