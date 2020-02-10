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Yozgat'tan Alaca'ya ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer beraberinde Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Aydıncık AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Aydemir, Aydıncık İl Genel Meclis Üyesi Hamdi Gök ile birlikte Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'yu makamında ziyaret etti.

Yozgat'tan Alaca'ya ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer beraberinde Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Aydıncık AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Aydemir, Aydıncık İl Genel Meclis Üyesi Hamdi Gök ile birlikte Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'yu makamında ziyaret etti.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:32
Yozgat'tan Alaca'ya ziyaret

Ziyarette konuşan Alaca Belediye Başkanı Şaltu, ilçenin Çorum’a ve Yozgat’a 52 kilometre uzaklıkta ve her daim yan yana olduklarını belirterek “Birlikte aynı toprakların aynı düşüncenin insanlarıyız” dedi. Hedefin bir olduğunu en iyi şekilde ülkeye hizmet etmek için çabaladıklarını anlatan Şaltu, bu konuda gayret ve desteklerinizden dolayı AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.

Milletvekili Yusuf Başer da “Alaca bizim de memleketimiz sınır olsa da hedefimiz ve gayemiz bir, gönül belediyeciliğini ve hizmetlerinizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üzerimize düşen her türlü vazifede yanınızdayız, destekçiniziz” dedi.(Haber Merkezi)

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