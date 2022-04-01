Yol kenarına dökülen soğanlar elenen ve çürümüş soğanlarmış!

Alaca ilçesi çıkışında kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan ile ilgili Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan’dan açıklama geldi. Arslan, “üreticilerin eledikleri uygun olmayan soğanlar olduğunu ve bu soğanları dökenler hakkında da gerekli incelemenin başlatıldığını söyledi.

Alaca ilçe merkezine yakın bir bölgeye dökülen ve bir vatandaşın dökülen soğanları görüntülemesi sonrası harekete geçen Belediye Zabıta ekipleri soğanların döküldüğü alanda inceleme yaptı.

Konu hakkında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Arslan, Soğanların satılmadan önce elendiğini ve iyi durumda olan soğanların paketlendiğini, tüketime uygun olmayanların ve çürümüş olanların bu bölgeye atıldığını ileri sürdü.

Alaca Belediyesi olarak atık soğanlar için toplama merkezleri oluşturduklarını, ancak, bazı kişilerin ise kendilerinin gösterdiği yere değil de, yol kenarlarına soğanları döktüklerini ve bu konuda da Belediye olarak gerekli incelemenin başlatıldığını söyledi. Yol kenarına dökülen soğanların ise kaldırılacağının altını çizdi.