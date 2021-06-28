Yeşil alanlar temizleniyor

Yaz aylarının gelmesi, aynı zamanda koronavirüsten dolayı kademeli normalleşmeyi yaşadığımız bu günlerde vatandaşlar yeşil alanları daha çok kullanmaya başladı.

Alaca Belediyesi ise halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

(Haber Merkezi)

