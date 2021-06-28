Yeşil alanlar temizleniyor
Alaca Belediyesi park ve bahçeler ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanların hem temizliğini hem de çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor.
Alaca 28.06.2021, 18:34
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Yaz aylarının gelmesi, aynı zamanda koronavirüsten dolayı kademeli normalleşmeyi yaşadığımız bu günlerde vatandaşlar yeşil alanları daha çok kullanmaya başladı.
Alaca Belediyesi ise halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.
(Haber Merkezi)
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