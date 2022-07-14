Yaşlı adam sokakta ölü bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde yaşlı bir adam, sokakta ölü bulundu.
Alaca 14.07.2022, 01:23
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Güllük köyünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 83 yaşındaki Ramazan Gül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Gül'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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