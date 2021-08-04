Yakup Bostancı defnedildi

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan da cenaze evini ziyaret ederek başsağlığı dilediler.

ÇORUM HABER, Yakup Canbolat’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

