Yabancı uyruklu engelliye akülü araç

Uzun vadeli ve kalıcı hayır yapmak isteyen hayırseverlerin tekerlekli sandalyeyi tercih ettiğinin belirtildiği açıklamada dernek olarak bu hayırlı işlere köprü olunduğu belirtildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada ayrıca derneğin bünyesinde bulunan akülü araç tamirhanesi aracılığı ile onarım hizmeti de verildiği belirtilerek Kamil Aydoğan’ın sandalyesinin tamir edilmesinin ardından teslim edildiği, hizmetlerin Amasya'ya kadar ulaştığı anlatıldı. Yapılan açıklamada, “Engelli sandalyelerini tamir ederek Çorum, Yozgat, Sorgun, Sungurlu'ya hizmet veren arkadaşlarımız Durak Çinkaya ve Ramazan Tokgöz, şimdi de Amasyalı Alper Göksel'in arabasını tamir ettiler. Arkadaşımıza şifalar diliyoruz” denildi. (Haber Merkezi)