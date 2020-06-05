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Yabancı uyruklu engelliye akülü araç
Alaca engelliler Derneği tarafından yapılan açıklamada şimdiye kadar Alaca, Çorum, Yozgat, Sorgun, Sungurlu ve çevre ilçelere tekerlekli sandalye bağışında bulunulduğu belirtilerek şimdide Iraklı olup Çorum’da ikamet eden bir engelli olan Omar Hattaba dernek tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildiği kaydedildi.
Alaca 05.06.2020, 20:03
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Uzun vadeli ve kalıcı hayır yapmak isteyen hayırseverlerin tekerlekli sandalyeyi tercih ettiğinin belirtildiği açıklamada dernek olarak bu hayırlı işlere köprü olunduğu belirtildi.
Dernek tarafından yapılan açıklamada ayrıca derneğin bünyesinde bulunan akülü araç tamirhanesi aracılığı ile onarım hizmeti de verildiği belirtilerek Kamil Aydoğan’ın sandalyesinin tamir edilmesinin ardından teslim edildiği, hizmetlerin Amasya'ya kadar ulaştığı anlatıldı. Yapılan açıklamada, “Engelli sandalyelerini tamir ederek Çorum, Yozgat, Sorgun, Sungurlu'ya hizmet veren arkadaşlarımız Durak Çinkaya ve Ramazan Tokgöz, şimdi de Amasyalı Alper Göksel'in arabasını tamir ettiler. Arkadaşımıza şifalar diliyoruz” denildi. (Haber Merkezi)
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