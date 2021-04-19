Vali Yardımcısı Yüksel’den Alaca Belediyesi’ne ziyaret

Nohut tohumu dağıtım töreni için Alaca’ya gelen Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kaymakam Kürşad Atak, İl Tarım ve Orman Müdür yardımcısı İbrahim Baykal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Demiral, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, İl Genel Meclis Üyeleri Dursun Kaya, Abdurrahman Karagöz, Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Zübeyr Dursun yer aldı.

Alaca Belediye Başkanı Şaltu, ilçede yapılan çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Yüksel’e bilgiler verdi.

(Uğur GÖRKEM)

