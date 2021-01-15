Vali Canbolat’tan Alaca Belediyesi’ne ziyaret

Ziyarette Bursa Valisi hemşehrimiz Canbolat ile Alaca Belediye Başkanı Şaltu bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şaltu, Bursa Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat'a nazik ziyareti için teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.

Çorumlu Vali Canbolat da çalışmaları hakkında bilgi aldığı Alaca Belediye Başkanı Şaltu’ya görevinde başarı dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)