Vali Canbolat’tan Alaca Belediyesi’ne ziyaret
Çorumlu Bursa Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Alaca 15.01.2021, 20:02
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Ziyarette Bursa Valisi hemşehrimiz Canbolat ile Alaca Belediye Başkanı Şaltu bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şaltu, Bursa Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat'a nazik ziyareti için teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.
Çorumlu Vali Canbolat da çalışmaları hakkında bilgi aldığı Alaca Belediye Başkanı Şaltu’ya görevinde başarı dileklerini iletti.
(Haber Merkezi)
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