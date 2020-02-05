Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122136
ALTIN
298.611
DOLAR
5.9670
STERLİN
7.7921
EURO
6.5865

Üreticilerle sohbet ettiler

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Alaca’da üreticilerle de görüştü.

Üreticilerle sohbet ettiler

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Alaca’da üreticilerle de görüştü.

05 Şubat 2020 Çarşamba 00:05
Üreticilerle sohbet ettiler

Geçtiğimiz gün Alaca Belediyesi’nin Halk Otobüsleri Hizmete Sunma törenine katılan AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavunçu, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, 2019 yılına ait bitkisel üretim kapsamında Hububat-Baklagil fark desteklemesi ve Yem Bitkileri destekleme ödemelerini almayı bekleyen çiftçilerle sohbet etti.

AK Parti heyeti üreticilere 2019 yılı içerisinde devlet tarafından ilimiz çiftçisine yaklaşık 215 Milyon TL’lik destek verildiğini de bildirdiler.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Emellerine ulaşamayacaklar”
“Emellerine ulaşamayacaklar”
Başkan Şaltu’ya ziyaret
Başkan Şaltu’ya ziyaret
Alaca’ya 1 milyonluk otobüs
Alaca’ya 1 milyonluk otobüs
Şaltu’dan emekli personele hediye
Şaltu’dan emekli personele hediye
Ajanda ve kalem hediye ettiler
Ajanda ve kalem hediye ettiler
Şehit ailesine ziyaret
Şehit ailesine ziyaret
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim