Üreticilerle sohbet ettiler

Geçtiğimiz gün Alaca Belediyesi’nin Halk Otobüsleri Hizmete Sunma törenine katılan AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavunçu, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, 2019 yılına ait bitkisel üretim kapsamında Hububat-Baklagil fark desteklemesi ve Yem Bitkileri destekleme ödemelerini almayı bekleyen çiftçilerle sohbet etti.

AK Parti heyeti üreticilere 2019 yılı içerisinde devlet tarafından ilimiz çiftçisine yaklaşık 215 Milyon TL’lik destek verildiğini de bildirdiler.

(Haber Merkezi)