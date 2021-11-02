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“Turizm yatırımı çürüyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Veli Ağbaba, ilimiz Alaca İlçesi Alacahöyük köyünde 3 bin yıllık tarihi Hitit Barajı’nın etrafına yapılan ve milyonlarca lira harcanan Arkeopark projesinin atıl durumda bırakılmasını eleştirerek, CHP iktidarında Alacahöyük’teki turizm faaliyetlerini canlandıracaklarını, tesisleri turizme kazandıracaklarını söyledi.

Alaca 02.11.2021, 21:10
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“Turizm yatırımı çürüyor”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilimize gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi Alacahöyük’te yarım bırakılan turizm yatırımlarını inceleyerek İl Başkanı Mehmet Tahtasız’dan bilgi aldı.
Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi ve beraberindekiler, dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin 3 bin 261 yıl önce inşa ettiği baraj ve çevresinde yıllar önce 10 milyon lira harcanarak yapılan, bugünkü değeriyle 25 milyonluk yatırımın yapıldığı Arkeopark projesini inceledi. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 2018 yılından itibaren atıl durumda olan projenin turizme kazandırılması için bir an önce gereken çalışmaların yapılmasını istedi.


“MİLLİ SERVET HEBA OLUYOR”
Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; Alacahöyük’te M.Ö 1240 yılında Hititliler tarafından sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan baraj, 2002 yılında yapılan kazılar sırasında bulundu. Gün yüzüne çıkarılan barajın turizme kazandırılması için etrafındaki 277 dönüm arazi kamulaştırıldı. Ardından da bu alana DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Alacahöyük Hitit Gölpınar Barajı ve Arkeopark Projesi’nin ihalesi yapıldı. Proje kapsamında tarihi Hitit Barajı etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi tamamlandı. Kazı araştırma merkezi, Hitit yemeklerinin yapılacağı lokanta, sergi salonları, satış büfeleri, Hitit ormanı, 15 arabalık kamping alanı, 10 kız, 10 erkek öğrenci için kamp evleri, laboratuvar, 56 adet kopya Hititlere ait eser, örnek Hitit evi, açık hava tarım müzesi, ahşap yürüyüş yolları ve Hitit kalesinin yer aldığı proje kapsamında her türlü çalışma yapılıp inşaat tamamlandıktan sonra hizmete sunulamadan atıl durumda bırakıldı.


“TURİZM CENNETİ HARABEYE DÖNDÜ”
2018 yılından bu tarafa atıl vaziyette bekleyen tesisler, çürümeye başladı, etraf yabani otlarla doldu, tesisler bakımsız, harabe bir görünüme büründü. 10 milyon 750 bin lira harcanan proje 2018 yılında DSİ tarafından kesin kabulü yapıldı. Ancak tüzüğünde böyle bir yeri işletme yetkisi olmadığı için ve Çorum Valiliği ile Belediyenin de sahip çıkmaması üzerine proje atıl durumda kaldı. Atıl kalan baraj ve tesislerde inceleme yapan milletvekillerine bilgi veren Mehmet Tahtasız, Hitit Barajı’nın dünyanın çalışan en eski barajı olduğunu belirterek, “Burası M.Ö 1240 yılında yapılan kendi kendine yetebilen dünyada ki 3 barajdan bir tanesidir” dedi.


“TESİSLER DEVREDİLMELİ”
Tesisler için milyonlarca liralık yatırım yapıldığını, tamamlanma aşamasına gelmişken yatırım bırakıldığını, bu yüzden milli servetin heba olduğunu dile getiren Tahtasız, tüm ayrıntıları düşünülerek yapılan bu yatırımın daha fazla geciktirilmeden turizmin hizmetine sunulması gerektiğini açıkladı. Tahtasız, tesislerin Çorum Valiliği, Özel İdare veya Belediye tarafından devralınmasını ve gereken çalışmaların yapılmasını istedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Buraya çok güzel ve gerekli bir yatırım yapılmış ancak çürümeye terk edilmiş. Eğer bir an önce burası hizmete açılmazsa yapılan çalışmalar tamamen boşa gider, birkaç yıla kadar hiçbir şey kalmaz” dedi.
Hitit Gölpınar Barajında inceleme yapan CHP heyeti, ayrıca Alacahöyük müze ve örenyerlerini de gezerek bilgi aldı. Sfenksli Kapı önünde hatıra fotoğrafı çektiren CHP heyeti, vatandaşlarla da sohbet ettikten sonra Çorum’a hareket etti.
(Haber Merkezi)

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