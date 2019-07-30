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Trafik kazası 2 ölü

Çorum’un Alaca İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Trafik kazası 2 ölü

Çorum’un Alaca İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

30 Temmuz 2019 Salı 11:43
Trafik kazası 2 ölü

Kaza  Çatal kaya köyü mevkiinde meydana geldi. Yozgat istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan K.A. (56) yönetimindeki araç H.K. (65) şahsın kullandığı araç ile çarpıştı.  Kazada, araç sürücüsü H.K. ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (41) olay yerinde hayatını kaybederken   K.A., H.M., yaralandı.
Yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile  ilgili soruşturmasını sürdürüyor.(Yusuf ÇINAR)

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