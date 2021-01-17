TOBB’dan Alaca’da öğrencilere 62 tablet

TOBB tarafından “Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye’nin de geleceğine imza atabilsinler.” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Alaca TSO’ya gönderilen 62 klavyeli tablet bilgisayar, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç'a teslim edildi.

Alaca TSO’da yapılan programda, gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla eğitim camiası adına TOBB ve Alaca TSO Başkanı Günser Şirin'e teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç tabletlerin en kısa süre içerisinde Bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlüklerine verileceğini söyledi.

Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye’nin ancak eğitimli ve de donanımlı gençlerle mümkün olduğunu ifade eden Alaca TSO Başkanı Şirin ise “Her zaman mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bey ve üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

(Haber Merkezi)

