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Tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

ÇORUM’un Alaca ilçesinde boşanma aşamasındaki Musa Tokmak (20), kapısını kırarak girdiği evde kayın pederi Fevzi Penpe'yi (50) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Musa Tokmak'ın olaydan önce sosyal medyada "Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

ÇORUM’un Alaca ilçesinde boşanma aşamasındaki Musa Tokmak (20), kapısını kırarak girdiği evde kayın pederi Fevzi Penpe'yi (50) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor. Musa Tokmak'ın olaydan önce sosyal medyada "Mademki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:54
Tartıştığı kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Olay, gece yarısı Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi Şirinler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre eşi Tuba Tokmak'tan boşanma aşamasında olan Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye ait eve gitti. Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı. Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Penpe kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldüren Musa Tokmak, olaydan bir kaç gün önce sosyal medya hesabında, "Mademki cennete gidemiyecez, o zaman cehennemi hak edelim" paylaşımı ortaya çıktı.

(Yusuf ÇINAR)

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