Tarlaya devrildi

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Alaca İlçesine bağlı Küçükdona köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M K.(70) isimli şahıs yönetimindeki otomobil Alaca’dan Yozgat istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan tarlaya devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.K.(66) ve H.Ç. (37) isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)