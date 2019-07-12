Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1883
EURO
6.4543

Tarlaya devrildi

Çorum’un Alaca İlçesi’nde direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücünün otomobili tarlaya devirmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tarlaya devrildi

Çorum’un Alaca İlçesi’nde direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücünün otomobili tarlaya devirmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:48
Tarlaya devrildi

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Alaca İlçesine bağlı Küçükdona köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M K.(70) isimli şahıs yönetimindeki otomobil Alaca’dan Yozgat istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan tarlaya devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.K.(66) ve H.Ç. (37) isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 12.07.2019 23:54
İlgili Haberler
Alaca Halk Eğitim kurban kesim elemanı yetiştirecek
Alaca Halk Eğitim kurban kesim elemanı yetiştirecek
Alaca’da hububat sezonu start aldı
Alaca’da hububat sezonu start aldı
Çekyatta cansız bedeni bulundu
Çekyatta cansız bedeni bulundu
Alaca Belediyesi ağaçları buduyor
Alaca Belediyesi ağaçları buduyor
Otomobil domuz sürüsüne çarptı
Otomobil domuz sürüsüne çarptı
Alaca’da camiler şenlendi
Alaca’da camiler şenlendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim