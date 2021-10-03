Şükrü Tosuncu vefat etti
Alaca'nın tanınmış simalarından olan Şükrü Tosuncu hayatını kaybetti.
Alaca 03.10.2021, 22:48
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Merhum Remzi Tosuncu, Nuri Tosuncu ve Rumi Tosuncu'nun babası, Alaca İtimat Sürücü Kursu Sahibi Mustafa Tosuncu'nun dedesi, eski sanayi esnaflarından Şükrü Tosuncu vefat etti.
Merhumun cenazesi geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazına müteakip Alaca Eski Camii’de kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Aliye ÖNCEL)
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