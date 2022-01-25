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Sokak hayvanları unutulmadı
Alaca’da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Alaca Belediyesi ekipleri yetişti.
Alaca 25.01.2022, 19:05
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Alaca Belediyesi tarafından oluşturulan yemek kaplarına mama ve yiyecek bırakan ekipler, aynı zamanda çeşitli bölgelerde bulunan hayvanlar için de yol kenarlarına yiyecek bıraktı. (Haber Merkezi)
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