Soğanlar çürüdüğü için yola dökülmüş
Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, ilçe merkezi çıkışında yol kenarına dökülmüş olan soğanların, çürüdüğü için atıldığını belirlediklerini ifade ederek, Belediye olarak atık soğanlar için toplama merkezleri oluşturduklarını, bu soğanların gösterdikleri yere dökülmemesinden dolayı ilgililer hakkında gereken incelemeyi başlattıklarını söyledi.
Alaca ilçe çıkışında kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan ve bir miktar patatesle ilgili Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan’dan açıklama geldi.
Arslan, bunların üreticilerin eledikleri uygun olmayan soğanlar olduğunu ve bu soğanları dökenler hakkında da gerekli incelemenin başlatıldığını söyledi.
Alaca ilçe merkezine yakın bir bölgeye dökülen çok miktarda soğan ve bir miktar patatesin bir vatandaş tarafından görüntülenmesi ve ÇORUM HABER tarafından haberleştirilmesi üzerine harekete geçen Belediye zabıta ekipleri, soğanların döküldüğü alanda inceleme yaptı.
Konuya ilişkin bilgi veren Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, soğanların satılmadan önce elendiğini ve iyi durumda olan soğanların paketlendiğini, tüketime uygun olmayanların ve çürümüş olanların bu bölgeye atıldığını söyledi.
Alaca Belediyesi olarak atık soğanlar için toplama merkezleri oluşturduklarını, ancak, bazı kişilerin kendilerinin gösterdiği yere değil de, yol kenarlarına soğanları döktüklerini, bu konuda da Belediye olarak gerekli incelemeyi başlattıklarını, dökülen soğanların kaldırılacağını bildirdi.
(Yusuf ÇINAR)
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