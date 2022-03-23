SMA hastası Alp bebek için Alaca’da kermes açıldı

SMA Hastası Alp bebeğe Alaca Belediyesi’nden de tam destek geldi.

Alaca Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire olan aileye Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu tarafından tam destek verilerek yardım yararına çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İki gün süren kermes açılışına Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçtan, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Dursun Kaya, mahalle muhtarları, daire amirleri, sağlık çalışanları sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermeste konuşan Başkan Şaltu, “Alp Bebeğimiz için üzerimize nasıl bir görev düşüyorsa hepsine hazırız. Elimizden, dilimizden, gönlümüzden her türlü yardımı yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Takdir Allah’ındır. İnşallah Alp bebeğimiz kurtulacak, ailesi ve bizler çok mutlu olacağız” dedi.

Kermesten kazanılan tüm gelirin yanında belediye işçileri kendi aralarında yardım kampanyası başlattı.

Minik Alp'in tedavisinin yapılabilmesi için annesi Sevilay Keskin adına Ziraat Bankasına hesap açıldı. Yardımseverlerin TR48 0001 0026 2758 7145 8650 13 numaralı IBAN aracılığıyla yaşam mücadelesi veren Alp'e destek olmaları istendi. (Haber Merkezi)

