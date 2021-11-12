Senato Alaca’da toplandı

Toplantı öncesinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Nurcan Baykam ve MYO Müdürü Doç. Dr. Güngör Karakaş Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ile Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’ya nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu öğrencileri sohbet eden, masa tenisi ve bilardo oynayan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk öğrencilerle keyifli zaman geçirdi.



Toplantının ardından Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan NagizzaCafe’de davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Nurcan Baykam ve MYO Müdürü Doç. Dr. Güngör Karakaş’ın katıldığı programda, diğer ilçelerin Meslek Yüksekokulu Müdürleri de yer aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

