Selçuklu kenti gün yüzüne çıkarılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile “Çorum İli ve İlçelerinde, Orta Karadeniz’de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları” konulu çalışmaya bağlı olarak Alaca’nın Mahmudiye köyü sınırları içerisinde bulunan Kalehisar ören yerinde araştırmalara başlanıldı.

Valim Mustafa Çiftçi’nin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Alaca Kaymakamlığı’nın desteği ile başlatılan çalışmalar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmud Drahor, Uşak Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Günnur Aydoğdu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Ali Rıza Bilgin, Gümüşhane Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Beste Çok, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsünden Yasser Dallal ile Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümü lisans öğrencilerinden Necla Başar, Berfin Yetiş, Nihal Çağlanoğlu, Okan Güngör ve Bakanlık Temsilcisi Çorum Müzesi Uzmanı Firdevs Yıldırım’dan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Mahmudiye köyü yakınındaki sit alanı içerisinde, Behramşah Külliyesi ismiyle de bilinen bir medrese ile bu yapının güneydoğusunda bir kervansaray günümüzde ayakta olan yapılardandır. Bu yapıların güneybatısında yer alan Kalehisar Kalesi’nde ise yine bu yapılar ile çağdaş olduğu düşünülen sur kalıntıları ve karakol binası olduğu düşünülen bir yapı bulunmaktadır.

Çalışmalar neticesinde yapılan tespitler, burasının Anadolu Selçuklu dönemine ait bir kent olduğunu doğrulamaktadır. Kalehisar, Orta Karadeniz bölgesinde araştırması devam eden tek Anadolu Selçuklu kenti olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Topoğrafik, jeofizik çalışmaları ve yüzeydeki seramik buluntuların incelenmesi sonucunda kentle ilgili verilerin artacağı ve çalışmaların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği düşünülmektedir.” (Haber Merkezi)