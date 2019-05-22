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Selahattin Kaleli’nin Alaca ziyareti

Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli ve Vakıf Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, Alaca’da bir dizi ziyarette bulundular.

Selahattin Kaleli’nin Alaca ziyareti

Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli ve Vakıf Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, Alaca’da bir dizi ziyarette bulundular.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:06
Selahattin Kaleli’nin Alaca ziyareti

Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya tarafından karşılanan vakıf heyetine, Vakıf Başkanı Kaleli’nin memleketi Alaca’da yaşadığı iki katlı evini yıktırarak, yerine güzide bir şekilde yaptırdığı ve mülkiyetinin kullanım hakkını da Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladığı Kaleli Kız Yatılı Kur'an Kursu binasında incelemelerde bulunularak, hafızlık eğitim-öğretimi alan öğrencilerle bir araya gelindi.

Manevi bir atmosfer içerisinde öğrencilerle olan buluşmasında duygusal anlar yaşayan ve Kaleli, “Böyle bir projeyi başlatarak yüce dinimiz İslam’ın ve hayat rehberimiz olan Kur'an'ın yaşaması ve yaşatılması adına gayret göstererek meyvelerini görmenin, inanılmaz bir şekilde huzurunu yaşıyorum” dedi. Vakıf Başkanı Kaleli, kursta eğitim-öğretim gören öğrencilere desteklerini sürdüreceğini ifade ederek, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Vakıf Başkanı Selahattin Kaleli, Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel ile birlikte, Kaleli Aile büyükleri ile anne ve babasının medfun bulunduğu ilçe kabristanında yapılan dualarla ziyaretlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)

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