Sebze pazarına mobil aşı standı 

Alaca Belediyesi tarafından kurulan mobil aşı standında İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından yeni tip koronavirüs pandemisine karşı aşılama çalışması yapılıyor.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla ülkemizde aşı sınırlaması 18 yaşa indirilmişti. Sinovac ve Biontech aşılar isteğe bağlı olarak bütün vatandaşlara yapılıyor.

(Haber Merkezi)

