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Sanat Sokağı Kadın Girişimcileri Alaca’da
Alaca 29.09.2021, 18:59
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Çorum Sanat Sokağı Kadın Girişimcileri Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda ürünlerini sergiledi.
Ahşap tasarım, takı tasarım, teraryum tasarım, çini imalat, çömlek imalat, saksı tasarım (taş tozu), örme bebek tasarım gibi ürünlerini sergileyen Kadın Girişimciler gün boyu sergilerini sürdürdü. (Haber Merkezi)
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