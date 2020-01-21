Şaltu’dan emekli personele hediye

Başkan Şaltu, emekli olan personellere çeşitli hediyeler takdim etti. Belediye personellerinden emekli olan Hacı Ahmet Demir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'yu makamında ziyaret etti.

Başkan Şaltu, emekli olan Hacı Ahmet Demir'e takdir belgesi ve saat hediye ederek, bu zamana kadar ki hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Belediyeden emekli olan Arap Kılıç ile Murat Karabulut da Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu'yu makamında ziyaret etti. Başkan Şaltu, emekli olan Karabulut ve Kılıç'a takdir belgesi ve saat hediye ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)