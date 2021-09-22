Şaltu’dan Ceritler Köyü İlköğretim Okulu'na ziyaret 

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Ceritler İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle bir süre görüşen Başkan Şaltu, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dilediğini söyledi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim eden Başkan Halil İbrahim Şaltu, okul müdürü ve öğretmenlerden de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. (Haber Merkezi)

