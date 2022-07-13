Şaltu’dan Alaca’da LGS dereceli öğrencilere ödül
Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) ilçe genelinde derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi.
Alaca 13.07.2022, 19:09
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Öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Şaltu, Sakarya Ortaokulu'ndan Selin Belinay Arslan, Elif Yaren Saflı, Mustafa Karaarslan'ı başarıları için tebrik etti. Ziyarette Sakarya Ortaokulu Müdürü Mustafa Arklan ve Müdür Yardımcısı Numan Sözüdoğru da hazır bulundu.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Başkan Yardımcısı Fatih Arslan daha sonra öğrencilere ödüllerini verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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