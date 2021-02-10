Şaltu: “Türkiye’nin en iyi soğanı Alaca’dan çıkıyor”

Bilindiği gibi tarım alanında Alaca ülkenin önemli bir üretim yerine sahip. Bu üretimin başında da soğan geliyor. Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da önceki gün soğan üreticilerini ziyaret ederek sohbet etti.

Alaca Belediyesi’nin Alaca mor soğanını markalaştırmak için önemli bir çalışması olduğu belirten Belediye Başkanı Şaltu, “Alaca Mor Soğanı” olarak patent alma çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye tarımına önemli katkı sağlayan Alaca için soğanımızı markalaştırmak bizim için önemli. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Üreticilere kolaylıklar dileyen Başkan Şaltu, çalışanlarla da bir süre sohbet etti.

(Haber Merkezi)