Şaltu, ilçede yapılan çalışmaları inceledi

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak Alaca Günhan Mahallesi’nde yapılan kaldırım ve kanal tamir çalışmalarını inceleyen Başkan Şaltu, burada vatandaşlarla sohbet etti. Yolda gördüğü bir aileyle de sohbet eden Şaltu, Dünya Kız Çocukları Günü’nde de küçük kızlarına hediye verdi.

Alaca Belediye Başkanı Şaltu, Cengizhan Mahallesi’nde bulunan kilittaşı çalışmalarını da inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şaltu, Cengizhan Mahallesi’nde kilittaşı çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, “Ekiplerimiz çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor” dedi.

Daha önce Battal Dede Parkı olan ve millet bahçesine çevrilen parkta yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Halil İbrahim Şaltu, burada görev yapan personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

(Haber Merkezi)

