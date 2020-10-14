Salim Uslu’nun yengesi Seyhan Keskin defnedildi

Seyhan Keskin'in cenazesi geçtiğimiz gün Alaca Ulu Mezar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum, Alaca, İskilip ve Bayat'tan çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)