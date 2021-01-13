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Protokolden gazi ziyareti

Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile beraberinde kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle birlikte ilçedeki Kore Gazileri Cemal Coşkun evinde, Hüseyin Emiroğlu ise Alacahöyük Jandarma Karakolu’nda ziyaret edildi.

Alaca 13.01.2021, 19:21
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Protokolden gazi ziyareti

Ziyarette Cemal Coşkun ile Hüseyin Emiroğlu’nun hali hatırı sorulurken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kore Büyükelçiliği tarafından gönderilen hediyeler de takdim edildi.

Kaymakam Atak, Başkan Şaltu ve beraberindeki heyet merhum Kıbrıs Gazisi Hasan Odabaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyası da merhum gazinin eşi Altun Odabaş’a teslim edildi.

(Haber Merkezi)

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