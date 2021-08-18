Parklarda bakım çalışması sürüyor

Alaca Belediyesi ekipleri, bir taraftan alt yapı çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da parkların temizlik ve bakım çalışmalarını yürütüyor.

Alaca Şehit Kamil Arslan Parkı’nda temizlik çalışmaları tamamlanırken, çocukların rahat bir ortamda oynayabilmesi için duvar örüldü ve duvarlar ise boyanarak güzel bir görüntüye kavuşturuldu.

(Uğur GÖRKEM)

