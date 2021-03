“Pandemi sürecinde esnafımıza 555 bin liralık destek verdik”

Covit-19 sebebiyle geçici olarak işyerlerini kapatan çay ocakları, berber ve kuaförler olmak üzere 40 esnafa bir defaya mahsus olmak üzere 500’er TL’den 40 bin TL’lik yardım yaptıklarını açıklayan Başkan Şaltu, “İşyerlerine dağıtılmak üzere 12 bin 500 lira değerinde 500 adet hijyen paketi dağıttık. 2021 yılında belediyemize ait dükkânlarımıza kira artışı yapmayarak 180 bin TL’lik katkıda bulunmuş olduk. 2021 yılında ilan ve reklam vergisine artış yapmayarak yaklaşık 25 bin TL destek verdik. 29 adet S plaka güzergâh belgesi ücreti olan 310 TL’yi almayarak toplamda 8 bin 990 TL katkı sağladık. 24 adet T plaka muayene yıllık ücretini almayarak toplamda 6 bin 480 TL katkıda bulunduk. Terminal araç giriş ve çıkış ücretlerini almayarak toplamda yıllık 118 bin 800 TL katkı sağladık. Sebze pazarı esnafımızdan yer kira bedeli almayarak yıllık 46 bin 800 TL katkı sağladık. Hayvan pazarı esnafımızdan giriş ücreti almayarak yıllık toplamda 65 bin TL destek sağladık. Büyük market ve işyerlerine hijyen standı hediye ederek 38 bin 500 TL katkı sağladık. Okul servislerinin ve ticari taksilerin her hafta düzenli olarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştirerek yıllık oranda 13 bin 750 TL’lik katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

“HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, pandemi sürecinde her zaman esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını hatırlatarak, “Sokağa çıkma kısıtlamasında personellerimiz her daim vatandaşlarımızın hizmetinde oldu. Kimin neye ihtiyacı varsa elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Yeri geldi alışverişlerini yaptık. Yeri geldi ilaçlarını götürdük. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah kısa zamanda sosyal mesafemizi ve hijyen kurallarını uygulayarak koronavirüsten kurtuluruz. Bu süreçlerde vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor” şeklinde konuştu.



ALACA ESNAF ODASI’NDAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu makamında ziyaret etti. Pandemi sürecinde Başkan Şaltu’nun esnafa büyük destek verdiğini ifade eden Ataç, “Esnafımız adına Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şaltu’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde esnafımızı ciddi anlamda katkı sağlamıştır ve her zaman yanımızda olduğunu göstermiştir” dedi.

Ataç, ziyaret sırasında Başkan Şaltu'ya plaketini takdim etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. (Haber Merkezi)