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Ozan Muradi’nin üçüncü kitabı çıktı

Alaca 03.05.2021, 19:14
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Ozan Muradi’nin üçüncü kitabı çıktı

Alacalı şair Ozan Muradi (Murat Danlı) “Zeytin Dalı” ve “Gönül Güneşim” isimli şiir kitaplarından sonra üçüncü kitabı “Yorma dünya” isimli şiir kitabını okurlarının beğenisine sundu. 
Şiirlerinde vatan, millet bayrak, hasret gurbet ve toplumsal konuları işleyen Murat Danlı “Yorma Dünya” kitabında daha çok duygusal şiirler ve insana dair konulara yer verdi.
(Haber Merkezi)
 

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