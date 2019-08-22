Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95522
ALTIN
276.434
DOLAR
5.7158
STERLİN
6.9406
EURO
6.3462

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 8 kişi yaralı

Çorum’da iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 8 kişi yaralı

Çorum’da iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:51
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 8 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre olay Sungurlu Alaca Karayolu Eskiyapar Köyü kavşağında yaşandı. Kavşaktan köy yoluna geçmek isteyen T.Ş (49H) isimli sürücü yönetimindeki araç karşı istikametten gelen A.A.S (63) sevk ve idaresindeki araçla çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.Ş.(45), D.Ş.(19), E.A.(45), S.S.(38), B.K. (12) ve M.B.(60) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı şahıslar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Alacalı çiftçilere ziyaretler sürüyor
Alacalı çiftçilere ziyaretler sürüyor
Alaca’da metruk bina küle döndü
Alaca’da metruk bina küle döndü
Aydemir Özcan’a Şaltu’dan plaket
Aydemir Özcan’a Şaltu’dan plaket
Alaca’da yeni hafızlardan protokol üyelerine ziyaret
Alaca’da yeni hafızlardan protokol üyelerine ziyaret
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil yan yattı: 1 yaralı
Otomobil yan yattı: 1 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim