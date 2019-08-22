Otomobiller kavşakta çarpıştı: 8 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre olay Sungurlu Alaca Karayolu Eskiyapar Köyü kavşağında yaşandı. Kavşaktan köy yoluna geçmek isteyen T.Ş (49H) isimli sürücü yönetimindeki araç karşı istikametten gelen A.A.S (63) sevk ve idaresindeki araçla çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.Ş.(45), D.Ş.(19), E.A.(45), S.S.(38), B.K. (12) ve M.B.(60) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı şahıslar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)