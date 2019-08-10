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Otomobil yan yattı: 1 yaralı

Alaca'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil yan yattı: 1 yaralı

Alaca'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:55
Otomobil yan yattı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza İsahacı Köyü mevkiinde yaşandı. Ö.F.Ç.'nin (24) kullandığı otomobil İsahacı Köyü istikametinden Beşiktepe Köyü istikametine seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

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