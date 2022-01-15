Otomobil ile TIR çarpıştı, aynı aileden 3 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alaca 15.01.2022, 00:29
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Ankara'dan Tokat'a seyahat eden Eyüp Nazlı'nın (28) kullandığı 06 DE 079 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Zile Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Nazlı (55) ve Fadime Nazlı (50) araçta sıkıştı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Tokat-Ankara kara yolunda ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
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