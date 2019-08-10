Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre Çorum Alaca Karayolu Pembecik Köyü mevkiinde yaşanan kazada A.Ü (51) yönetimindeki araç Çorum istikametinden Alaca istikametine seyir halinde iken, ters yönden Çorum istikametine seyir halinde bulunan M.A (55) yönetimdeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü A.Ü. hafif şekilde, araçta yolcu olarak bulunan M.Ü. (53), T.Ü.(14) ve motosiklet sürücüsü M.A. ağır şekilde yaralandı. Yaralı şahıslar 112 ekiplerince Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü M.A. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)