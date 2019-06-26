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Otomobil domuz sürüsüne çarptı

Alaca’da meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil domuz sürüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil domuz sürüsüne çarptı

Alaca’da meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki otomobil domuz sürüsüne çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:32
Otomobil domuz sürüsüne çarptı

Alınan bilgilere göre kaza Aydıncık-Alaca Karayolu Karaçal Köyü mevkiinde meydana geldi. Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden Çorum’un Alaca ilçesi istikametinde seyir halinde olan H.V.Y. (51) yönetimindeki araç domuz sürüsüne çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ç.Y.(49) ve A.A.Y., (28) yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri Yozgat ili Aydıncık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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