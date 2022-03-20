Orta refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çorum’da orta refüje çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alaca 20.03.2022, 01:45
15
Kaza, Çorum'un Alaca ilçesindeki çevreyolu ışıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ş.(73) yönetimindeki 19 LN 959 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yolda savruldu, daha sonra orta refüje çıkıp takla attı. Kazada araç sürücüsü Cuma Ş. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-4°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Kasımpaşa
|30
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Kayserispor
|30
|38
|13. Antalyaspor
|29
|38
|14. Sivasspor
|29
|37
|15. Gaziantep FK
|29
|37
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. İstanbulspor
|27
|47
|4. Bandırmaspor
|27
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|26
|34
|14. Gençlerbirliği
|26
|33
|15. Kocaelispor
|26
|32
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Atletico Madrid
|29
|54
|4. Barcelona
|27
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Mallorca
|28
|26
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19