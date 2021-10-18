Okul servisinde iki çocuğu öldüren sanık, 2. kez hakim karşısında
Çorum'un Alaca ilçesinde oğluyla kavga ettikleri gerekçesiyle okul servisindeki iki öğrenciyi silahla öldüren sanık Selfet B.’nin iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Selfet B., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu. Basına kapalı duruşmada, sanık ile taraf avukatları savunmalarını yaptı. Mahkemede ayrıca sanığın eşi Menşur B. da tanık sıfatıyla ifade verdi.
Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
OLAY
Çorum'un Alaca ilçesi İmat köyünde 12 Mart'ta Selfet B., oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açmış, yaralı çocuklar götürüldükleri Alaca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından tutuklanan B. hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
İddianamede, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği aktarılan sanık hakkında, "Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. (AA)
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