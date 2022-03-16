Öğretmenler kaza yaptı

Türkiye Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Alaca'da görev yapan Kamu Sen üyesi 3 öğretmenin kaza geçirdiğini, kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti.

Selim Aydın yaptığı paylaşımda “Kübra Gamsız, Selim Ülkü ve Emine Bilgin bu sabah, Küre mevkiinde trafik kazası geçirdi. Arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumlarının iyi olması en büyük tesellimiz. Rabbim beterinden korusun” görüşlerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

