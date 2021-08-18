Öğrenci yurdu yeni misafirlerini bekliyor

Alaca’da bir devlet yatırımı daha hizmet vermeye başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Alaca’ya yapılan öğrenci yurdu 2021-2022 öğretim yılında hizmete açılıyor.

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik MYO yerleşkesinde yapımı tamamlanan öğrenci yurdu yeni öğretim yılında 168 Kız, 168 Erkek olmak üzere 336 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Yeni yurt, kız ve erkek öğrenci bölümleri, yönetim bölümü olmak üzere üç bloktan oluşmakta. Spor alanları, kamelyalar, kütüphane, sessiz ders çalışma odaları, konferans salonu, yemekhane bölümleri ile tam teşekküllü bir şekilde öğrencilerin hizmetine hazır. Yurtta ayrıca ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti de verilmektedir. Odalar süit olarak tasarlanmış 4 kişilik. Avni Çelik Alaca Meslek Yüksek Okulu tarafından yapılan açıklamada, “İlçemize kazandırılan yurdumuz için emeği geçen herkese teşekkür ederiz” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

