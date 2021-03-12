Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi silahla öldürdü
Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini silahla öldürdü.
Alaca 12.03.2021, 12:53 12.03.2021, 15:10
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İddiaya göre, İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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