Muhtar Ortakçı’dan Tahtasız’a ziyaret

Muhtar Nevzat Ortakçı, köyün sorun ve talepleri hakkında İl Başkanı Tahtasız’a bilgi verdi. Ziyarette başka yol sorunu olmak üzere diğer temel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muhtar Ortakçı’ya teşekkür etti, sorunların takipçisi olacağını bildirdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

