Muhtar Ortakçı’dan Tahtasız’a ziyaret
Çorum’un Alaca İlçesi Kalınkaya Köyü Muhtarı Nevzat Ortakçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Alaca 04.10.2021, 20:09
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Muhtar Nevzat Ortakçı, köyün sorun ve talepleri hakkında İl Başkanı Tahtasız’a bilgi verdi. Ziyarette başka yol sorunu olmak üzere diğer temel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muhtar Ortakçı’ya teşekkür etti, sorunların takipçisi olacağını bildirdi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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