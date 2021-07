Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı, Kadın Kolları toplantısına katıldı

İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir Başkanlığı’nda her ay farklı bir ilçede yapılan toplantıların Temmuz dönemine Alaca İlçesi ev sahipliği yaptı. Alaca Belediyesi Veli Çayırı Mesire Alanında düzenlenen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Meryem Demir’in açış konuşmasıyla başlayan toplantıda İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da teşkilatlar arasındaki uyumdan bahsetti. Göreve geldiği günden itibaren tüm teşkilatlarla uyumlu bir şekilde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a layık olabilmek için çalıştıklarını ifade eden Ahlatcı, teşkilatlar içerisinde enerjiyi ve sinerjiyi millete de yansıtmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, her seçim döneminde yaşadığı bir tecrübeden bahsederek, “Seçimin olduğu yerde eğer kadın hareketliliği varsa, o seçimden korkmayın, mutlaka o seçimi kazanırsınız. Çünkü, her kapı sizlere açılıyor, her yere rahatlıkla girebiliyorsunuz. Bu nedenle biz çok aktif, hareketli bir kadın kolları teşkilatına sahip olduğumuz için şanslı bir partiyiz” dedi.

2023 yılında da çok önemli bir seçimin yaşanacağını söyleyen Ceylan, bu seçimleri 100 yılın seçimi olarak gördüğünü ifade ederek, “Sizlerin de bu seçimin önemini iyi anlamanızı istiyorum. Bu seçim bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerden daha önemli. Benim, Cumhur ittifakı olarak mecliste çoğunluğu elde edeceğimizden ve Cumhurbaşkanımızı Allah’ın izniyle yeniden bu göreve seçeceğimizden hiç şüphem yok. Ama, bu demek değildir ki çalışmayacağız. Aksine her zamankinden çok daha fazla çalışacağız. Dünya lideri Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vererek, yanında arkasında olduğumuzu göstereceğiz” diye konuştu.

Pandemi sürecinden de bahsederek partili kadınlardan aşı konusunda hassasiyet göstermelerini isteyen Ceylan, “Bakınız dünyanın medeniyet beşiği olarak gösterilen Amerika’sı Avrupa’sı bu süreçte nasıl sıkıntılar yaşıyorlar. Bu ülkelerin sağlık sistemlerinin nasıl çöktüğünü hep birlikte gördük. Ama, bizim ülkemizde öyle mi? Tüm dünyaya örnek çalışmalar yapılarak bu süreç atlatılmaya çalışılıyor. Devletimiz tüm imkanlarını milletimiz için adeta seferber etmiş durumda. Sözüm ona gelişmiş denilen ülkelerde yaşanan sağlık skandallarının hiçbir ülkemizde yaşanmıyor. İşte bütün bunlar AK Parti iktidarının sağlıkta yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor. Bunları da memleketlerinizde insanlara anlatın” şeklinde konuştu.