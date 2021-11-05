MHP’den Şaltu’ya şartsız destek sözü

Belediye Meclis Toplantısı sonrasında bir araya gelen AK Parti ve MHP Alaca Belediye Meclis Üyeleri, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ile görüşerek, yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ettiler.

Alaca'nın hayrına olacak tüm çalışmalarda MHP Alaca Belediye Meclis üyeleri olarak Başkan Şaltu ve Başkan Yardımcısı Arslan'a desteklerinin artarak devam edeceğini dile getiren MHP Alaca Belediye Meclis Üyeleri, her zaman kendilerinin yanında olacaklarını ifade ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)

