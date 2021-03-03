MHP’de 13. büyük kongre 18 Mart’ta

Milliyet Hareket Partisi’nin (MHP) 13. Olağan Büyük Kongresi 18 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaca İlçe Teşkilatı da aylık olağan yönetim kurulu toplantısını yaparak önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek büyük kongreyi görüştü.

MHP Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşgun partilerinin 13. Olağan Büyük Kongre'nin 18 Mart 2021 Perşembe günü Ankara (Arena) Kapalı Spor Salonu'nda üst kurul delegelerinin, ilçe başkanlarının ve belediye başkanlarının katılımı ile pandemi şartlarına uygun şekilde yapılacağını söyledi. Ercoşkun, katılımın il, ilçe başkanları ve üst kurul delegeleri ile sınırlı olacağını söyledi.

Şerafettin Ercoşkun, “Büyük Kongremizin ülkemize, camiamıza ve Türk dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

