Mektup yazdılar, Vali ağırladı

Öğrenciler yazdıkları mektupta; Alaca İmam Hatip Ortaokulu’nda okuduklarını belirterek, “tanışmak ve tanımak istiyoruz” dedikleri Vali Çiftçi'ye; “Bizler Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyiz. Çoğumuz hafızlık okuyoruz ve bir yandan da eğitim hayatımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın İmam Hatip mezunu olduğunu biliyoruz. Bizler bu günün öğrencileriyiz fakat yarınların büyükleriyiz. Bizler vatanına, milletine sahip çıkan bir neslin evlatlarıyız. Bizler Alaca’da öğrenciyiz ve okuyoruz. Siz değerli büyüklerimizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Sizlerin hafız olduğunuz öğrendik. Bununla birlikte büyük bir gurur duyduk ve bizlerde hafız bir vali, hafız bir cumhurbaşkanı, hafız bir mühendis, ilim adamı olarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Sizlerle bu konular hakkında bilgi almak, tanışmak, tanımak istiyoruz” görüşüne yer verdiler.

Alaca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yazdığı mektuba anında cevap veren Vali Mustafa Çiftçi öğrencileri makamına davet etti. Daveti alan Alaca İHO idareci, öğrenci ve öğretmenleri, İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun araç desteğiyle Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

Valilikteki buluşmada duygulu anlar yaşanırken öğrencilerin Vali Çiftçi’nin de hafız olduğunu öğrenince mutlu olduklarını ve çok sevindikleri belirttiler.

Ziyaretten oldukça memnun olan ve yazdıkları mektup için teşekkür eden Vali Çiftçi, öğrencilerle tek, tek ilgilenerek hatırlarını sordu ve “hoş geldiniz” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi; tanışma faslından sonra kendi hayat hikayesinden de kısa örnekler vererek hafızlık eğitiminin çok önemli olduğunu belirtti. Hafızlık eğitim sürecinde yaşadıklarını, zorluklarını ve sonunda istenildiğinde her şeyin olabileceğini belirterek öğrencilerle tek, tek ilgilenerek sureler okuttu ve tavsiyede bulundu.

Vali Çiftçi, mektuptan çok duygulandığını belirterek, öğrencilere teşekkür etti ve çeşitli ikramlarda bulundu. Daha sonra kendilerinin öğrenciler yaşındayken ilk kez okuduğu ve kendi hayatında iz bırakan kitap seti ve ajandalar hediye etti.

Vali Çiftçi ile tanışmaktan çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler; Vali’nin hediye ettiği kitapları okuma ve özetini çıkarıp kendilerine yollama sözü vererek, kendilerinin de hafız vali, hafız doktor, hafız mühendis ve hafız Cumhurbaşkanı olmak için çalışacaklarını ve vatana millete hizmet için yılmadan devam edeceklerini söyledi.

Çorum Valiliği’nin ardından heyet 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni ziyaret ederek şehitler için Kur'an okudular ve oradan Çorum İl Müftülüğü’nü ziyaret ettiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü de ziyaret eden heyete İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve Şube Müdürü Aslan Aslan ağırladı.

(Volkan SINAYUÇ)