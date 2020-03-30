Mehmet Şirin toprağa verildi

Uzun süredir Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Şirin (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Merhum Mehmet Şirin’in cenazesi önceki gün Çorum Özel Hastanesi morgundan alınarak, Alaca Ömer Paşa Camii’ne (Merkez Camii) getirildi.

Günser Şirin’in ağabeyi Mehmet Şirin'in (83) cenaze törenine Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca TSO Meclis Başkanı Hasan Demiran, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, SGK İl Müdürü Ömer Tök, Alaca Müftüsü Fatik Kaya, Alaca Milli Eğitim Müdürü Cnegiz Kılınç, Alaca İl Genel Meclis Üyeleri Dursun Kaya ve Abdurrahman Alagöz, Alaca Eski Belediye Başkanı Mahmut Köksal, AK Parti Alaca önceki dönem İlçe Başkanı Ümit Tozgöz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazına bazı vatandaşlar koronavirüs salgını sebebi ile alınan önlemler kapsamında katılamazken, bazıları da maske ve eldiven takarak, cenaze namazı kıldı. Mehmet Şirin namazın cenaze namazının ardından Özhan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)