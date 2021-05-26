Kursu bitirene başarı belgesi 

Alaca İlçe Müftülüğü tarafından “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu” nu başarı ile bitirenlere başarı belgeleri törenle dağıtıldı.

Alaca'da düzenlenen “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu” nu başarı ile tamamlayan görevlilere İlçe Müftülüğü’nde belge töreni düzenlendi.

Törende görevlilere başarı belgeleri İlçe Müftü Vekili Fatih Akman tarafından takdim edildi.

(Haber Merkezi)

